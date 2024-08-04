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17:46, 4 августа 2024Россия

Кадыров рассказал о большом количестве чеченских добровольцев для СВО

Кадыров попросил создать в Чечне полки для СВО из-за большого числа добровольцев
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Министерство обороны РФ предоставить властям республики полномочия создать полки и батальоны для отправки на передовую. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

Глава республики заявил, что Российский университет спецназа в Чечне не успевает готовить всех желающих к участию в специальной военной операции (СВО) из-за их большого количества. «Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять [на СВО]. Очень много добровольцев», — сказал Кадыров.

Он добавил, что в связи с числом добровольцев обратился в Министерство обороны РФ с просьбой создавать в республике военные формирования. «Дайте нам возможность. У них (Вооруженных сил Украины) бегут от всего, а наши бегут на них, чтобы уничтожать эту нечисть, этот сатанизм», — сказал глава Чечни.

Кадыров также отметил, что проводит много времени с правительством региона, решая проблемы, возникающие в зоне СВО. Кроме того, по его словам, правительство Чечни потратило 32-33 миллиарда рублей из собственных средств и обучило 45 тысяч человек через Российский университет спецназа.

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Ранее Рамзан Кадыров высказался о передаче Украине истребителей F-16. Он назвал поставки ерундой и подчеркнул, что «это не конец света».

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      Алиса Дмитриева
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