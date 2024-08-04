Кадыров назвал ерундой передачу Украине истребителей F-16

Кадыров высказался о передаче Украине F-16 словами «это не конец света»

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о передаче Украине истребителей F-16. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Кадыров назвал поставки истребителей Украине ерундой и подчеркнул, что «это не конец света». «Если вдруг что-то не так там, я уверен, что мы нажмем на кнопку и покажем, что нельзя шутить с нами. Как сказал наш Верховный главнокомандующий: "Зачем нам нужен этот мир без России?"», — добавил он.

Также чеченский лидер заявил, что Россия одержит победу в специальной военной операции (СВО) на Украине уже в этом году. По словам Кадырова, основной силой в зоне СВО остается пехота, а у украинской армии с ней проблемы.

Перед этим глава Чечни заявил о растущем недовольстве и нехватке сил у украинских военнослужащих. Свидетельством этого является возросшее число сдающихся в плен, пояснил Кадыров.