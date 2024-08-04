Кадыров высказался об окончании спецоперации

Кадыров заявил, что Россия одержит победу в СВО в этом году

Россия одержит победу в специальной военной операции (СВО) на Украине уже в этом году. Такое мнение выразил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 1».

«Победа сто процентов в этом году будет», — заявил он. По словам Кадырова, основной силой в зоне проведения СВО остается пехота, а у украинской армии с ней проблемы. Также он рассказал, что украинцы стали сдаваться в плен под Волчанском, где российские силы чувствуют себя все увереннее.

Ранее глава Чечни рассказал о нехватке сил и растущем недовольстве бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, о возмущении украинских военных говорит то, что они стали все чаще сдаваться в плен. Военнослужащие делают это из-за «невыполнимых задач», которые перед ними ставит руководство, отметил Кадыров.