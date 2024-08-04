Кадыров рассказал о растущем недовольстве у украинских военных

Кадыров рассказал о растущем недовольстве и нехватке сил у украинских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о растущем недовольстве и нехватке сил у украинских военнослужащих. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

Он пояснил, что свидетельством этого явилось возросшее число сдающихся в плен, в том числе иностранцев. «На этот раз в нашем списке пленных оказался весьма интересный персонаж. Гражданин Украины, по национальности венгр, Василий Севке. Это военнослужащий 5-й штурмовой бригады ВСУ. Его взяли в плен бойцы отряда "Шустрого" спецназа "Ахмат" совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии ВС РФ», — отметил Кадыров в новом посте.

По мнению главы Чечни, многие украинцы, взятые в плен, были мобилизованы принудительно. Военнослужащие предпочитают сдаваться из-за «невыполнимых задач», которые перед ними ставит руководство, заметил Кадыров.

Ранее он заявил, что в зону специальной военной операции отправились более 45 тысяч бойцов из Чечни.

По оценкам Кадырова, всего с начала боевых действий на Украине из региона на фронт отправились более 45 тысяч человек, из которых 18 603 добровольцы.