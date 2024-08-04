Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 4 августа 2024Россия

Кадыров рассказал о растущем недовольстве у украинских военных

Кадыров рассказал о растущем недовольстве и нехватке сил у украинских военных

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о растущем недовольстве и нехватке сил у украинских военнослужащих. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

Он пояснил, что свидетельством этого явилось возросшее число сдающихся в плен, в том числе иностранцев. «На этот раз в нашем списке пленных оказался весьма интересный персонаж. Гражданин Украины, по национальности венгр, Василий Севке. Это военнослужащий 5-й штурмовой бригады ВСУ. Его взяли в плен бойцы отряда "Шустрого" спецназа "Ахмат" совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии ВС РФ», — отметил Кадыров в новом посте.

По мнению главы Чечни, многие украинцы, взятые в плен, были мобилизованы принудительно. Военнослужащие предпочитают сдаваться из-за «невыполнимых задач», которые перед ними ставит руководство, заметил Кадыров.

Ранее он заявил, что в зону специальной военной операции отправились более 45 тысяч бойцов из Чечни.

По оценкам Кадырова, всего с начала боевых действий на Украине из региона на фронт отправились более 45 тысяч человек, из которых 18 603 добровольцы.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В США и Израиле сообщили об ожидании скорого удара Ирана. Когда Тегеран может его нанести?

      Путин поздравил российских железнодорожников

      ВСУ впервые показали запуск крылатых ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24М

      В Москве родился птенец одного из самых больших журавлей

      Сильную тягу к сладкому назвали признаком серьезных болезней

      Кадыров рассказал о растущем недовольстве у украинских военных

      Россиянка испугалась кавалера с сайта знакомств и выпрыгнула из окна

      Стало известно о невозможности проводить олимпийские соревнования на Сене

      Рябков заявил об успехе России и США в уходе от витка эскалации

      Брат обвиняемого в подрыве авто российского офицера в Москве заявил о позоре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше