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18:17, 31 июля 2024Россия

Кадыров рассказал о вкладе Чечни в СВО

Глава Чечни Кадыров: в зону СВО отправились более 45 тысяч бойцов из региона
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На сегодняшний день в зоне специальной военной операции (СВО) выполняют боевые задачи около 10 тысяч бойцов из Чечни, которые участвуют в боевых действиях на 14 направлениях. Эти данные о вкладе региона в СВО привел в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, всего с начала СВО из региона в зону боевых действий отправились более 45 тысяч солдат, из которых 18 603 — добровольцы. Известно, что Чечня набирает добровольцев в том числе из других российских регионов.

Кадыров также рассказал, что Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова отправил на СВО тысячи единиц техники: 201 бронемашину, 1766 единиц спецтранспорта и 5980 квадрокоптеров. Глава региона подчеркнул, что участие в СВО — «священный долг» каждого чеченца, если те не хотят жить с европейскими ценностями.

В декабре 2023 года Кадыров заявил, что Чечня выполнила «план по мобилизации» на полторы тысячи процентов.

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Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что с начала 2024 года контракты с Вооруженными силами России подписали уже свыше 160 тысяч человек. По его словам, ежедневно в военкоматы с этой целью приходят больше тысячи россиян. «Нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы», — констатировал глава государства.

В июле сразу несколько российских регионов увеличили выплаты за участие в СВО. Речь идет о Дагестане, Ростовской, Волгоградской и Челябинской областях. В Москве заключившие контракт граждане получат единовременно почти два миллиона рублей.

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