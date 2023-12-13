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18:46, 13 декабря 2023Россия

Кадыров отчитался о выполнении Чечней плана по частичной мобилизации

Глава Чечни Кадыров: регион выполнил план по частичной мобилизации на 1500 %
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Чечня выполнила план по частичной мобилизации на полторы тысячи процентов. Об этом отчитался глава Чечни Рамзан Кадыров во время пресс-конференции. Трансляция мероприятия велась в его Telegram-канале.

Глава региона отметил, что сформированные в Чечне подразделения находятся не в его подчинении.

«Мы выполнили план на тысячу пятьсот процентов. Полки, батальоны, — они не под моим подчинением, они находятся в подчинении Минобороны и Росгвардии», — заявил Кадыров.

Годом ранее Кадыров заявлял, что выполнение плана по мобилизации составило 254 процента. Регион формировал добровольческие отряды для жителей разных регионов России для участия в спецоперации.

Частичная мобилизация в России была объявлена в 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации и выполнении всех поставленных задач.

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