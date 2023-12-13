Кадыров отчитался о выполнении Чечней плана по частичной мобилизации
Чечня выполнила план по частичной мобилизации на полторы тысячи процентов. Об этом отчитался глава Чечни Рамзан Кадыров во время пресс-конференции. Трансляция мероприятия велась в его Telegram-канале.
Глава региона отметил, что сформированные в Чечне подразделения находятся не в его подчинении.
«Мы выполнили план на тысячу пятьсот процентов. Полки, батальоны, — они не под моим подчинением, они находятся в подчинении Минобороны и Росгвардии», — заявил Кадыров.
Годом ранее Кадыров заявлял, что выполнение плана по мобилизации составило 254 процента. Регион формировал добровольческие отряды для жителей разных регионов России для участия в спецоперации.
Частичная мобилизация в России была объявлена в 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации и выполнении всех поставленных задач.