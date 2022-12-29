Кадыров заявил о перевыполненном плане по мобилизации в Чечне

Кадыров сообщил, что Чечня перевыполнила план по мобилизации более чем вдвое

Чечня перевыполнила более чем вдвое план по мобилизации, которая завершилась 28 октября. Он составил 254 процента, заявил глава региона Рамзан Кадыров, передает РИА Новости.

«Желающих у нас много, не только из нашей республики, мы каждый день принимаем из разных субъектов разных национальностей, разных вероисповеданий. Обучаем их, одеваем, и все делаем, чтобы они были готовы», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что в республике есть необходимые условия для профессиональной подготовки. Так, мобилизованных постепенно вводят в курс дела, не сразу отправляют на территорию специальной военной операции (СВО), добавил глава Чечни.

