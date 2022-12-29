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18:08, 29 декабря 2022Россия

Кадыров заявил о перевыполненном плане по мобилизации в Чечне

Кадыров сообщил, что Чечня перевыполнила план по мобилизации более чем вдвое

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Чечня перевыполнила более чем вдвое план по мобилизации, которая завершилась 28 октября. Он составил 254 процента, заявил глава региона Рамзан Кадыров, передает РИА Новости.

«Желающих у нас много, не только из нашей республики, мы каждый день принимаем из разных субъектов разных национальностей, разных вероисповеданий. Обучаем их, одеваем, и все делаем, чтобы они были готовы», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что в республике есть необходимые условия для профессиональной подготовки. Так, мобилизованных постепенно вводят в курс дела, не сразу отправляют на территорию специальной военной операции (СВО), добавил глава Чечни.

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Сергей Истомин
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