Кадыров ответил на вопрос об отправке в зону СВО студентов

Глава Чечни Кадыров заявил, что сообщения о продолжении мобилизации являются провокацией

Вопрос о мобилизации в России решает президент страны и компетентные органы. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадырова в ходе ежегодной прямой линии, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о планах продолжить мобилизационные мероприятия и отправить в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине студентов. Прямую трансляцию ведет RT.

По его словам, Чечня в этом плане хорошо подготовилась и перевыполнила план по мобилизационным мероприятиям. «У нас в СВО нет молодых людей, все подготовленные. Ни один человек не отправлен против своей воли, они сами приняли решение [отправиться добровольцами в зону СВО]», — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни также добавил, что если мобилизация в России продолжится, среди чеченского населения есть много желающих поучаствовать в боевых действиях.« Те, кто любит свой народ, религию, особенно чеченцы, должны быть готовы выйти на борьбу против сатанизма — не важно, школьник или студент», — отметил Кадыров.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал частичную мобилизацию в России завершившейся, несмотря на возникновение многих сложностей. По мнению министра, большую часть проблем и вопросов по мобилизации удалось решить достаточно оперативно.