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09:22, 29 декабря 2022Россия

Шойгу назвал частичную мобилизацию в России завершившейся

Шойгу назвал частичную мобилизацию в РФ завершившейся, несмотря на сложности

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал частичную мобилизацию в России завершившейся, несмотря на возникновение многих сложностей. Его комментарий приводит ТАСС.

По мнению министра, большую часть проблем и вопросов по мобилизации удалось решить достаточно оперативно. Глава Минобороны также подчеркнул, что ведомство старалось не скрывать никакой информации от граждан.

«Есть проблема — надо решать. За это я хотел бы поблагодарить многих», — отметил Шойгу в ходе первого заседания координационной группы по вопросам специальной военной операции (СВО).

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Ранее он призвал парламентскую координационную группу по вопросам СВО работать на результат.

21 декабря президент России Владимир Путин распорядился модернизировать систему военкоматов на фоне частичной мобилизации. Глава государства отметил, что при проведении мобилизации в России были выявлены определенные проблемы.

Кроме того, Путин указал на важность улучшения системы накопления и хранения вооружения и материальных ресурсов для развертывания частей.

Частичная мобилизация в России была объявлена в 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации и выполнении всех поставленных задач.

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Анна Щербакова
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