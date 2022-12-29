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09:09, 29 декабря 2022Россия

Шойгу призвал парламентскую координационную группу по СВО работать на результат

Шойгу призвал работать на результат парламентскую координационную группу по вопросам СВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Парламентская координационная группа по вопросам специальной военной операции (СВО) на Украине должна работать на результат. С таким призывом обратился глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС в четверг, 29 декабря.

Он подчеркнул, что членам координационной группы следует действовать не от случая к случаю, а заниматься решением вопросов ежедневно.

«Работа очень важна и, что самое главное, она не на один день. Это надо понимать. Проблемы возникают, потом они разрешаются, возникают другие проблемы», — пояснил Шойгу.

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Анна Щербакова
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