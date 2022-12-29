Шойгу призвал парламентскую координационную группу по СВО работать на результат
Шойгу призвал работать на результат парламентскую координационную группу по вопросам СВО
Парламентская координационная группа по вопросам специальной военной операции (СВО) на Украине должна работать на результат. С таким призывом обратился глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС в четверг, 29 декабря.
Он подчеркнул, что членам координационной группы следует действовать не от случая к случаю, а заниматься решением вопросов ежедневно.
«Работа очень важна и, что самое главное, она не на один день. Это надо понимать. Проблемы возникают, потом они разрешаются, возникают другие проблемы», — пояснил Шойгу.