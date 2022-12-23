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22:19, 23 декабря 2022Россия

В Кремле опровергли получение Путиным искаженной информации по СВО

Песков: Путин получает достоверную информацию о спецоперации от нескольких источников

Фото: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ

Заявления СМИ о том, что Владимир Путин якобы получает искаженную информацию по специальной военной операции (СВО), не соответствуют действительности. Об этом The Wall Street Journal заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что российский лидер «как и раньше, имеет несколько каналов получения информации».

Так он прокомментировал материал издания, в котором со ссылкой на неназванные источники указывалось, будто Путин получает отчеты о спецоперации, в которых «подчеркиваются успехи и приуменьшаются неудачи».

22 декабря Путин рассказал о постоянных встречах с военнослужащими. В ходе пресс-конференции один из журналистов отметил, что российский лидер часто проводит встречи с военными. «Это вас удивляет? Каждый день, чтоб вы понимали. Каждый день», — ответил он.

20 декабря Песков подтвердил информацию о поездке главы государства Владимира Путина в зону проведения специальной военной операции на Украине (СВО). До этого депутат Государственной Думы генерал-лейтенант Андрей Гурулев назвал важным то, что глава государства не просто «заслушивал обстановку и о чем-то говорил», а со всеми командующими лично переговорил и каждого лично заслушал. «Личное общение дает полное представление о том, что сегодня происходит, как все будет в будущем», — добавил парламентарий.

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Марина Совина
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