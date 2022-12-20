Кремль подтвердил поездку Путина в зону спецоперации
Пресс-секретарь Песков подтвердил информацию о поездке Путина в зону спецоперацииСюжетСпециальная военная операция на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о поездке главы государства Владимира Путина в зону проведения специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом он сообщил «Российской газете».
Ранее о том, что Путин посетил зону проведения спецоперации сообщил депутат Государственной Думы генерал-лейтенант Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.
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«Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да», — сказал представитель Кремля.
В ноябре Песков заявлял, что президент России Владимир Путин «со временем» посетит Донбасс, однако конкретных планов у него пока нет. «Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет в Донбасс, естественно», — объяснил пресс-секретарь.