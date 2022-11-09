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12:28, 9 ноября 2022Россия

В Кремле высказались о возможном посещении Путиным Донбасса

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что президент «со временем» посетит Донбасс
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин «со временем» посетит Донбасс, однако конкретных планов у него пока нет. О возможном посещении этого региона высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

В Кремле уточнили, что не сомневаются в том, что такая поездка рано или поздно состоится.

«Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет в Донбасс, естественно. Это российские регионы, и он там будет», — сообщил Песков.

С 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожских областях, а также в республиках Донбасса прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Согласно результатам голосования, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

Ранее президент заявил, что главной целью и планом специальной военной операции (СВО) на Украине является помощь Донбассу. Глава государства отметил, что после признания независимости республик Донбасса Россия должна была их защитить.

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Валерий Розенберг
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