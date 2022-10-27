Путин назвал главный план спецоперации

Президент России Путин назвал помощь Донбассу главной целью спецоперации на Украине

Главной целью и планом специальной военной операции (СВО) на Украине является помощь Донбассу. Так ее назвал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Глава государства отметил, что у Генерального штаба есть более детальный план спецоперации, и он посвящен в его детали, однако делиться им не станет.

«План и цель одна — помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим», — заявил Путин.

Также в своей речи президент отметил, что после признания независимости республик Донбасса Россия должна была их защитить. Признать независимость республик Донбасса и бросить — было бы неприемлемо, подчеркнул глава государства.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Президент регулярно участвует в заседаниях клуба и делает там программные заявления.