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18:15, 27 октября 2022Россия

Путин назвал две причины начала спецоперации на Украине

Путин назвал расширение НАТО и игнорирование Минских соглашений причинами начать СВО

Фото: Natalia Rozhniativska / Reuters

Расширение НАТО и игнорирование Минских соглашений стали причинами начала специальной военной операции на Украине. Их назвал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Признать независимость республик Донбасса и бросить — было бы неприемлемо, подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент заявил, что спецоперация России на Украине является результатом украинского государственного переворота.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее главной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения.

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Сергей Истомин
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