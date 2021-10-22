Путин выступил на Валдайском форуме

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай». Трансляция мероприятия велась на YouTube.

Выступление российского лидера на Валдайском форуме длилось около 3,5 часов. Вначале президент в течение получаса обозначил свое мнение о ключевых мировых проблемах, а после ответил на вопросы гостей форума.

О ситуации в мире

Ситуацию в мире Путин описал китайской поговоркой «Не дай бог жить в эпоху перемен». «Но мы в ней уже живем, хотим мы того или нет», — отметил он. По его мнению, в настоящее время социально-экономические проблемы в разных странах обострились до такой степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирного масштаба.

Мировые войны, кровопролитные общественные катаклизмы. Все говорит о том, что существующая модель капитализма — это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран — исчерпала себя Владимир Путин Президент России

Путин отметил, что самая могущественная страна мира — США — 20 лет вела масштабные военные кампании, но в результате не достигла ни одной цели. В частности, он призвал западные страны не снимать с себя ответственность за ситуацию в Афганистане.

При этом раньше война, проигранная одной страной, означала победу другой, напомнил президент. Но в настоящее время война лишь меняет форму. «Условный победитель не может обеспечить мирное строительство, а только усугубляет хаос», — отметил он. Путин также подчеркнул, что ядерное оружие — это огромная ответственность держав и предупредил об угрозе полного взаимного уничтожения. Касательно нахождения российских ЧВК в других государствах, в том числе Мали, Путин заявил, что они могут там присутствовать. Однако это не отражает «интересов российского государства».

Об отношениях с Украиной и США

Отношения с США российский лидер описал словами «шаг вперед — два шага назад». Несмотря на это, он рассказал, что встреча с американским коллегой Джо Байденом в Женеве в июне прошла продуктивно. «Можно смело констатировать, что хотя набор вопросов, о которых мы договорились с Байденом небольшой, но мы договорились», — поделился Путин.

Политическая ситуация на Украине, по его мнению, является тупиком. Кроме того, существенное значение имеет и угроза, возникающая из-за активных связей Украины с НАТО. Путин добавил, что западные страны не гарантируют соблюдения безопасности России, что имеет принципиальное значение в вопросах взаимодействий НАТО и Украины.

О «Северном потоке-2» и санкциях

Владимир Путин поблагодарил Европу за введенные санкции, так как они положительно повлияли на страну. Он признался, что у него было «чувство тревоги», однако в результате эффект от ответных мер был хороший.

При этом он подчеркнул, что в росте цен на газ Россия не заинтересована. По его словам, дефицит сырья в Европе может составить до 70 миллиардов кубометров, и это рукотворный результат энергетической политики Еврокомиссии. В то же время, в строительстве газопровода «Северный поток-2» пять крупнейших европейских компаний, поэтому проект находится в интересах партнеров России в регионе.

Преимуществом «Северного потока-2» в поставках газа в сравнении с транзитом через Украину является то, что газопровод в 5,6 раза экологичнее. Путин подчеркнул, что поставки по нему начнутся на следующий день после того, как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора. Технологическая работа по заполнению второй нитки будет завершена в декабре.

О ситуации в России

Президент заверил, что в России при формировании своих подходов будут руководствоваться принципами разумного консерватизма. Он назвал российский консерватизм оптимистическим, отметив, что в обузу можно превратить все, что угодно, если действовать неосторожно.

При этом Путин заявил, что в России существует «консерватизм оптимистов». По его словам, у многих в памяти свежи события 30-летней давности, когда «мучительно приходилось выкарабкиваться из ямы», в которой страна и общество оказались после распада Советского союза. Однако Россия верит в возможность стабильного и успешного развития. «Все в первую очередь зависит от наших собственных усилий», — заключил он.

О коронавирусе и прививках

Касательно ситуации с коронавирусом, Путин заявил, что выступает против принуждения к вакцинации от коронавируса, потому что люди могут его обойти и начнут покупать справки. Как добавил президент, лучше убеждать людей, что вакцинация лучше болезни, и объяснять, что есть два варианта развития событий: сделать прививку или переболеть. При этом он напомнил, что в России вакцинация против коронавирусной инфекции не внесена в общенациональный календарь прививок и не является обязательной.

Президент добавил, что в период пандемии главными целями стало обеспечение безопасного существования людей и стрессоустойчивости. По его словам, резкая реакция молодежи в ряде стран мира на ограничения из-за пандемии показала, что инфекция стала лишь поводом, причина социального раздражения и недовольства лежит намного глубже.