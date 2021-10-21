Путин назвал самую могущественную страну мира

Путин посчитал США самой могущественной страной мира во время выступления на «Валдае»

Два десятилетия самая могущественная страна мира — США — вела военные кампании в двух государствах, несопоставимых с ней ни по одному параметру, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Однако, отметил глава государства, в результате США пришлось свернуть свои операции, не достигнув ни одной цели, которые они ставили 20 лет назад, начиная эти операции.

«Но дело даже не в этом. Прежде война, проигранная одной страной, означала победу другой, которая и брала на себя ответственность за происходящее. Например, поражение США во Вьетнамской войне не привело к тому, что Вьетнам превратился в черную дыру. Наоборот, там возникло успешное государство, опиравшееся на поддержку сильного союзника», — отметил Путин.

По словам президента России, сейчас ситуация иная — война не прекращается, а лишь меняет форму. «Условный победитель не может обеспечить мирное строительство, а только усугубляет хаос и углубляет опасный для мира вакуум», — добавил он.

В ходе своего выступления Путин также отметил, что в настоящее время социально-экономические проблемы в разных странах обострились до такой степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирного масштаба.