Путин предупредил об угрозе потрясений всемирного масштаба

В настоящее время социально-экономические проблемы в разных странах обострились до такой степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирного масштаба. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мировые войны, кровопролитные общественные катаклизмы. Все говорят о том, что существующая модель капитализма — это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран — исчерпала себя», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что эта модель более не обеспечивает «выхода из клубка все более запутанных противоречий».