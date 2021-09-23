Владимир Путин: мы будем делать все, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не забывались

Президент России Владимир Путин предупредил об опасности забвения итогов Нюрнбергского трибунала. По его словам, этот процесс вынес правовой и нравственный приговор нацистским палачам, а также их пособникам. Соответствующая телеграмма участникам и гостям Международной научно-практической конференции «Нюрнбергский процесс: судьба и роль блокадного Ленинграда» опубликована на сайте Кремля.

«Мы всегда будем чтить стойкость жителей осажденного, но непокоренного Ленинграда, делать все от нас зависящее, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению и чтобы трагедия Второй мировой войны никогда не повторилась», — отметил глава государства.

Владимир Путин напомнил, что блокада Ленинграда началась 80 лет назад, 8 сентября 1941 года. По его словам, дата обращает к страданиям и мужеству народа, прошедшего «жертвенный, героический путь и благодаря своему единству и невиданной силе духа разгромил нацизм». «Наш общий долг — помнить об этом великом подвиге, об уроках прошлого, которые призывают нас быть бдительными и всемерно противостоять экстремизму, ксенофобии, национальной нетерпимости», — добавил глава государства.

Президент России выразил уверенность, что конференция будет способствовать этой благородной миссии.

На мероприятии, которое пройдет с 23 по 25 сентября, состоятся панельные дискуссии, пленарные и рабочие заседания, где обсудят актуальность уроков и результатов мировых общественно-политических процессов в рамках Нюрнбергского трибунала и блокаду Ленинграда. Главной целью конференции, по утверждению организаторов, будет подтверждение актуальности норм международного уголовного права и правосудия.