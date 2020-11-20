Росархив представил оцифрованные документы Нюрнбергского трибунала

Росархив к 75-летию открытия Международного военного трибунала в Нюрнберге представил новые оцифрованные документы, посвященные судебному процессу. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Впервые в сети опубликованы более 3,5 тысячи страниц документов из фонда Нюрнбергского трибунала. Материалы размещены на портале проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Посетители портала могут ознакомиться с вступительными и заключительными речами главных обвинителей от СССР, США, Великобритании и Франции. Также представлены дела об индивидуальной ответственности на каждого подсудимого, содержащие краткую справку о служебной деятельности, таблицы доказательств, предъявленных обвинением и стороной защиты по конкретным пунктам обвинения.

В состав документального комплекса также включено более 300 фотодокументов из Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД) фронтового корреспондента Евгения Халдея, освещавшего ход Нюрнбергского процесса. В их числе — виды Дворца юстиции, где проходили заседания, караулов стран-участников, судебные заседания, портретные изображения членов трибунала, обвинителей, подсудимых, защитников, представителей прессы.

Все документы включены в поисковые системы проекта, имеют именные и географические указатели, ключевые слова (теги).