Опубликовавшие фото нацистов в акции «Бессмертный полк» раскаялись

Опубликовавшие фото лидеров Третьего рейха в онлайн-акции «Бессмертный полк» россияне раскаялись. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

Так, Андрей Шабанов из Самары признался, что разместил на сайте «Бессмертного полка онлайн» фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. «Раскаиваюсь, вину признаю полностью», — сказал он. Два других подозреваемых — Даниил Симонов из Перми и Вячеслав Круглов из Ульяновска — также признались, что разместили фото нацистов и их соратников, включая российского коллаборациониста Андрея Власова. Своим мотивом они назвали желание пошутить, что, по их же словам, не удалось.

Ранее Следственный комитет установил личности причастных к попытке публикации на сайтах акции «Бессмертный полк — онлайн» фотографий лидеров нацистской Германии. В отношении названных россиян возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 354 УК РФ («Реабилитация нацизма»). В ходе предварительного следствия также установлены другие эпизоды преступлений, к которым причастны граждане ряда стран, в частности Украины и Эстонии.

По данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные разместили в интернете фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. При этом в комментарии к публикации было написано, что это полковник Алексеев В.М. Кроме того, не позднее 3 мая на сайте «Банк памяти» опубликовали анкету с фотографией фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Подпись гласила, что это изображение участника Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель СКР Светлана Петренко, подозреваемых вычислили по IP-адресам. В ведомстве считают, что целью подозреваемых было одобрение преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

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