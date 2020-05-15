Причастных к публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк» нашли по IP

Следственный комитет России (СКР) вместе с оперативными службами по IP-адресам установил круг лиц, причастных к попытке размещения на сайтах акции «Бессмертный полк — онлайн» фотографий лидеров нацистской Германии. Об этом в пятницу, 15 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По словам Петренко, в преступлении подозреваются несколько десятков человек, в основном — иностранные граждане. Однако более десяти подозреваемых, по данным следствия, проживают в разных регионах России.

Как считают в СКР, целью подозреваемых было одобрение преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. По факту размещения фото нацистов возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

По данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные разместили в интернете фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. При этом в комментарии к публикации было написано, что это полковник Алексеев В.М. Кроме того, не позднее 3 мая на сайте «Банк памяти» вывесили анкету с фотографией фюрера Великогерманского рейха Адольфа Гитлера, подпись гласила, что это изображение участника Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

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