СКР возбудил дело из-за демонтажа памятника маршалу Коневу в Чехии

Следственный комитет России (СКР) завел дело из-за демонтажа памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Чехии. Об этом в пятницу, 10 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Дело возбуждено по части третей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). Как полагает следствие, подобными циничными действиями муниципальные власти Праги грубо нарушили взятые на себя Чехией обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Россией, «продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом».

3 апреля в Праге снесли памятник Коневу. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала снос памятника советскому маршалу в Праге преступлением, пообещав ответ Москвы. Шойгу в свою очередь обратился к чешскому коллеге с просьбой передать памятник Москве.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

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