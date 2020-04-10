Мир
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти
В «Газпроме» умер сотрудник с коронавирусом
Путин созвонился с Трампом и саудовским королем из-за сделки ОПЕК+
В задержке с возвращением россиян на родину нашли виновных
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
Названы новые симптомы коронавируса
Европа согласовала план по спасению экономики
Захарова оценила решение США отнести «Русское имперское движение» к террористам
Сделка ОПЕК+ обвалила нефть
Новости партнеров

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: David W Cerny / Reuters

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Ян Пейшек, передает ТАСС.

По его словам, чешское Минобороны не обладает такими полномочиями, поскольку памятник принадлежит муниципалитету района Прага-6. «Мы не можем передать то, что нам не принадлежит. Речь не идет о военном захоронении», — объяснил он отказ государства пойти навстречу России.

3 апреля в Праге снесли памятник Коневу. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала снос памятника советскому маршалу в Праге преступлением, пообещав ответ Москвы. Шойгу в свою очередь обратился к чешскому коллеге с просьбой передать памятник Москве.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу
Захарова назвала снос памятника Коневу в Праге преступлением и пообещала ответ
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
В Праге решили пересмотреть роль маршала Конева в истории
Другие материалы рубрики
Мир00:02 9 апреля

«Рабочие начали кричать и размахивать мачете»

Тысячи россиян застряли за границей из-за коронавируса. Как они выживают без денег и жилья?
23:50 9 апреля

Захарова оценила решение США отнести «Русское имперское движение» к террористам

23:04 9 апреля

Джо Байден оказался популярнее Трампа

21:24 9 апреля

Бориса Джонсона перевели из реанимации

Мир00:02 6 апреля
Armed police officers walk on a pedestrian crossing in Beijing on March 9, 2020, wearing masks amid the spread of the new coronavirus. (Photo by Kyodo News via Getty Images)

Восточное поветрие

Как успешная борьба с коронавирусом поможет Китаю победить США и стать новым мировым лидером?
21:14 9 апреля

Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

21:00 9 апреля

Россия отреагировала на обвинения США в фейках о коронавирусе

20:07 9 апреля

Захарова назвала снос памятника Коневу в Праге преступлением и пообещала ответ

Мир00:0431 марта

«Мне удивительно, как я там выжил»

ЛГБТ-беженцы с Кавказа ищут спасение в Европе. Что ждет их в охваченной коронавирусом Франции?
19:07 9 апреля

В Румынии десять новорожденных заразились коронавирусом от врачей

19:09 9 апреля

Вандалы написали «смерть оккупантам» на памятнике советским воинам в Болгарии

18:21 9 апреля

Боевики запустили пять ракет по базе США в Афганистане

Россия
«У меня уже нет никаких сил»
Тысячи россиян борются с коронавирусом. К чему готовиться, если заболеешь?
Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России
Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей — самое главное о коронавирусе в России
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Все материалы
Мир
В Румынии десять новорожденных заразились коронавирусом от врачей
Вандалы написали «смерть оккупантам» на памятнике советским воинам в Болгарии
«Рабочие начали кричать и размахивать мачете»
Тысячи россиян застряли за границей из-за коронавируса. Как они выживают без денег и жилья?
Боевики запустили пять ракет по базе США в Афганистане
Armed police officers walk on a pedestrian crossing in Beijing on March 9, 2020, wearing masks amid the spread of the new coronavirus. (Photo by Kyodo News via Getty Images)Восточное поветрие
Как успешная борьба с коронавирусом поможет Китаю победить США и стать новым мировым лидером?
Россия решила помочь Боснии в борьбе с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона
Скорость распространения инфекции растет
Все материалы
Бывший СССР
Американские дипломаты увидели в коронавирусе возможность вернуть Крым Украине
Александр ЛукашенкоВирусный психоз
Лукашенко не хочет бороться с коронавирусом и советует всем пить водку. Что происходит в Белоруссии?
Лукашенко рассказал об избирательности коронавируса
«Можно кричать караул»
Потеря работы, упадок бизнеса и миллиардные долги — как Прибалтика противостоит коронавирусу
По улицам украинских городов провезли гроб для пропаганды карантина
Узники карантина
Мигранты из Средней Азии застряли в московских аэропортах из-за коронавируса. Но им помогли выжить
Зеленский призвал украинцев не превращаться в обиженных детей
Все материалы
Экономика
Курс рубля резко вырос
Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и Владимир ПутинМир во время чумы
Нефтяной кризис вынуждает Россию найти общий язык с США и Саудовской Аравией. Иначе не выжить никому
Россия и Саудовская Аравия приблизились к сделке по нефти
Назван новый повод для снижения курса рубля
Грязные деньги
Коронавирус вынуждает весь мир отказываться от наличных. Почему России это выгодно?
Саудовская Аравия отказалась сокращать добычу нефти на уровне России
«Прямо в кабинете следователя требовал у меня деньги»
Глава Optima Development раскрыл детали уголовного дела на 2 миллиарда рублей
Все материалы
Силовые структуры
«Бандиты не станут рисковать»
Коронавирус ударил по российскому криминалу. Преступный мир готовится жить по новым правилам
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Фото с места происшествияРоссиянин расстрелял пять человек
Среди погибших оказалась девушка. Убийцу задержали на месте преступления
«Помощи не будет до конца карантина»
Российские заключенные — о том, как коронавирус изменил их жизнь в тюрьмах и колониях
Все материалы
Наука и техника
В России начали тестировать препараты от коронавируса
Коллектив театра Санпросвета Мосздрава в финальной сцене живой газеты «Красный цветок». «Тот плохой коммунист, кто не мыт и не чист»
Как в Советском Союзе боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса
Названа точная опасность коронавируса для детей
«Организм убивает сам себя»
Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты
Известный физик с коронавирусом скончался
«Мрачные пережитки прошлого»
 
В России нашли препарат от коронавирусной пневмонии
Все материалы
Спорт
«Реал» объявил о сокращении зарплат футболистов
Алла Шишкина«Купальник — моя рабочая одежда»
Синхронистка Алла Шишкина — о карантине, переносе Олимпиады и откровенных костюмах
Менеджер Нурмагомедова сравнил Макгрегора с завистливой проституткой
Игорь Пашкевич«Он давал силы»
Российский фигурист обыгрывал Ягудина и работал с Тутберидзе. Но уехал в США и погиб в 44 года
Роналду приблизился к возвращению в «Реал» из-за коронавируса
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Поединку российского чемпиона и американца помешал коронавирус
Боец MMA вышел из дома и погиб
Все материалы
Культура
Изолировавшийся с семьей и бывшей женой Брюс Уиллис побрил дочь
«Говорят, что это песня шахидки»
Их треки о провинции, гопниках и тюрьме слушают миллионы: как АИГЕЛ покорили Россию
Назван главный злодей кинематографа
Дженнифер ЛопесВ одной лодке
Что вытворяют звезды в самоизоляции и почему их за это ненавидят
Всемирно известный итальянский певец дал совет по поводу коронавируса
Адский кусь
Владелец зоопарка, гей-многомужец и зэк: почему сериал о «короле тигров» обсуждает весь мир
Актер из фильма «Девятые врата» умер от коронавируса
Все материалы
Интернет и СМИ
Фотография полувековой давности вызвала массовый приступ ярости в сети
«Дух свободы»
Звезды телевидения уходят в интернет. Там их ждут деньги и настоящая слава
PowerPoint поставил компьютеры под угрозу взлома
«Вы думали, я вас не переиграю? Я вас уничтожу!»
Скандальный российский историк провозгласил себя гением. С ним согласился весь интернет
Ушедшая в порно актриса решила бороться с коронавирусом откровенными видео
«Важно делать что-то, чтобы не сойти с ума»
Мир до коронавируса — глазами лучших фотографов современности
Артисты обвинили «Россию 1» в принуждении к съемкам в условиях карантина
Все материалы
Ценности
Кейт Миддлтон заметили в дешевой блузке из масс-маркета
Пижама бренда Morgan Lane Постельное дело
Девушки в пижамах готовы заполонить улицы по всему миру. Во всем виноват коронавирус
Эмили Ратаковски показала живот на улице во время карантина и была обругана
Greek Prime Minister George Papadopoulos dancing in the street with high ranking officers, at the barracks of the Greek Air Force during Easter celebrations, April 17th 1969. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)Сельский властелин
Как греческий президент дружил с миллиардером, скупал роскошные квартиры и запрещал мини-юбки
Пэрис Хилтон снялась для популярного журнала топлес
Ледяная красота
Как самая эффектная блондинка СССР блистала на обложках советских журналов, но умерла в нищете
Популярная телеведущая погладила одежду в праздничном платье из-за изоляции
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Мужчина нашел способ познакомиться с девушкой без коронавируса
«Даже если негде ночевать, тебе всегда найдут место»
История россиянина о переезде и жизни в Канаде
Главный экзорцист Ватикана описал признаки одержимости дьяволом
В глубинах океана нашли 50-метрового хищника со смертельным ядом
Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли непростое будущее из-за коронавируса
Все материалы
Появились фотографии обновленного Toyota Fortuner
BMW R 18: немецкий ретро-мотоцикл с гигантским мотором
Посмотрите на новый тяжёлый круизер BMW: мечта кастомайзера!
Показаны первые изображения замены рамному внедорожнику Haval
Самые продаваемые автомобили России: март 2020
Какие модели покупали россияне в марте 2020 года: 25 бестселлеров
Старые «Жигули» предложили арендовать по цене машины бизнес-класса
Длительный тест Lada XRay Cross с вариатором
Удиви меня: первые недели с приподнятым хэтчбеком из Тольятти
Выбран лучший автомобиль в мире
Все материалы
Дом
Самоизолированные россияне начали сбегать от семей на съемные квартиры
Гнездо параноика
Лучшие убежища на случай смертельных вирусов, ядерной войны и зомби-апокалипсиса
Россиянки сожгли чужую дачу ради хайпа в Instagram
Партнерский материал
Шик и блеск
Как выглядит идеальный дом? Тест
Названы регионы России с дорожающим жильем
«Проще отказать, чем нести убытки»
Банки все чаще отказывают россиянам в ипотеке. Что будет дальше?
В России задумались над увеличением порога ипотеки
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Назван главный источник заражения пожилых россиян коронавирусом
Школы алтайского края получили новые музыкальные инструменты
Более 100 тамбовских акушерских пунктов подключат к интернету до конца года
Все материалы