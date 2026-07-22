Диверсанты ВСУ закидали гранатами дом пенсионерки в Родинском в ДНР

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ), зашедшие в город Родинское Донецкой Народной Республики (ДНР) после его освобождения, закидали гранатами дом пенсионерки, которая отказалась открыть им дверь, рассказала местная жительница. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что погибшая была матерью ее коллеги, которая переехала вглубь Украины. Она проживала в частном секторе Родинского.

«Они по Пионерскому (переулку — прим. «Ленты.ру»), вот где жила ее мать, она не открыла, начали кричать: "Если не выйдете, закидаем гранатами"... Ее закидали гранатами», — уточнила она.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины, если и просачиваются на территории, занятые Вооруженными силами (ВС) РФ, то их быстро ликвидируют.

