Чумаков: Запад не скрывает, что Украина интересна ему как источник ресурсов

Интерес западных государств к Киеву обусловлен корыстными целями — Украина нужна им только в качестве источника сельскохозяйственных ресурсов и полезных ископаемых, о чем западные политики не стесняются открыто говорить. На это указал зампостпреда России при ООН Дмитрий Чумаков, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что неоднократно стремление одних государств за бесценок получить природные богатства других становилось причиной кризисов в сфере безопасности. «Не является исключением и Украина. Для ряда западных государств она представляет интерес не только как геополитический плацдарм, но и как источник богатых сельскохозяйственных ресурсов и критически важных полезных ископаемых», — отметил он.

В конце июня премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что принятие Украины в Европейский союз откроет странам объединения доступ к украинским ресурсам.