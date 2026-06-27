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05:17, 27 июня 2026Бывший СССР

Премьер Латвии нашел способ получить доступ к ресурсам Украины

Премьер Латвии Кулбергс: Принятие Украины в ЕС позволит получить доступ к ее ресурсам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Принятие Украины в Европейский союз (ЕС) откроет странам объединения доступ к украинским ресурсам. Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в интервью телеканалу TVP WORLD.

По его словам, Киев обладает огромными ресурсами, тогда как ЕС испытывает их нехватку. «Нам нужен партнер для добычи природных полезных ископаемых, необходимых для нашей промышленности». — отметил премьер.

После этого журналист попросил Кулбергса разъяснить свои слова, на что тот уточнил, что имел в виду партнерство и взаимную выгоду. Он подчеркнул, что ЕС должен рассматривать Украину не как конкурента, а как партнера.

Ранее Украину назвали сложным кандидатом в члены ЕС. Как пишет The Daily Telegraph, ее вступление создаст для Евросоюза больше препятствий, чем интеграция других государств.

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