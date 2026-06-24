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14:42, 24 июня 2026Мир

Украину назвали сложным кандидатом в члены ЕС

Telegraph: Украина создает ЕС больше проблем, чем другие кандидаты на вступление
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Украина создает Европейскому союзу (ЕС) больше трудностей, чем другие страны — кандидаты на вступление в союз. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, это вызвано некоторыми факторами, в том числе неясностью по поводу окончательных границ страны. Кроме того, трудности вызывает и крупный сельскохозяйственный сектор Украины, который «был бы преимуществом для ЕС, но одновременно создавал бы проблемы для системы сельскохозяйственных субсидий ЕС».

Telegraph подчеркивает, что Украина обладала бы реальным влиянием на процесс принятия решений в ЕС, так как ее население составляет 39 миллионов человек, однако это «устроило бы далеко не все государства-члены». Трудности для приема Киева в ЕС также составляют и большие затраты на послевоенное восстановление Украины и риск массового перемещения в страны Евросоюза ее граждан.

По словам одного из европейских дипломатов, предложение предоставить Украине сразу место в Евросоюзе с условием выполнения всех внутренних реформ неприемлемо. «Это неприемлемо среди столь многих членов, потому что это уничтожает весь подход, основанный на заслугах», — передает издание словам источника.

Ранее стало известно, что Венгрия блокирует переговоры о приеме Украины и Молдавии в Европейский союз. Уточняется, что Венгрия оказалась единственным членом объединения, который высказался против данного решения.

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