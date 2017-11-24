В Праге решили пересмотреть роль маршала Конева в истории

Члены муниципалитета самого большого образования чешской столицы Прага 6 приняли 24 ноября решение о «корректировке» таблички на памятнике советскому маршалу Ивану Коневу. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, будет упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м. Об этом сообщает сайт муниципалитета Прага 6.

«Мы не ставим под сомнение значение Красной Армии в освобождении Чехословакии. Вместе с ней, однако, пришли войска контрразведки СМЕРШ, которые немедленно арестовали некоторых жителей Праги, представителей русской и украинской эмиграции», — заявил член муниципалитета Петр Пиша.

За установку таблички с новой надписью проголосовали представители всех партий, входящих в состав руководства муниципалитета Прага 6, кроме коммуниста Ивана Грузы, назвавшего новую табличку «скандальной афишкой».

Днем ранее, в четверг, неизвестные осквернили памятник Ивану Коневу, сделав надписи на постаменте красной краской. В связи с этим МИД России выразил свое возмущение.

21 ноября в Праге против «корректировки» таблички на памятнике состоялся митинг с участием внучек маршала — Анны и Елены Коневой.

Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев командовал операцией по освобождению Праги во Второй мировой войне. Он также участвовал в подавлении восстания в Венгрии в 1956 году.