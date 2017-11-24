В Праге осквернили памятник маршалу Коневу

В столице Чехии вандалы осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Как сообщает Aktualne.cz, неизвестные изрисовали постамент красной краской.

На памятнике военачальнику, руководившему операцией по освобождению Чехословакии от нацистов в 1945 году, краской из баллона нанесли даты 1956, 1961, 1968 и 2017 (подавление венгерского восстания, участие в строительстве Берлинской стены, советская оккупация Чехословакии — прим. Ленты.ру).

Российское посольство в Праге выпустило заявление по этому поводу, в котором выражает решительное осуждение этими противоправными действиями и настаивает на проведении расследования с привлечением виновных к ответственности.

В ноябре 2014 года памятник Коневу хулиганы перекрасили в розовый цвет, также на монумент неоднократно наносились граффити.