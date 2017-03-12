В Таллине вандал испортил фотографии почетного караула у «Бронзового солдата»

Неизвестный вандал разрисовал красным маркером фотографии почетного караула у памятника воинам Красной армии в Таллине, который известен также как «Бронзовый солдат». Об этом сообщает эстонская газета Postimees.

Снимки были частью выставки, размещенной на первом этаже торгового центра Viru в Таллине, и были посвящены караулу, стоявшему у «Бронзового солдата» 9 мая 2016 года.

Союз пресс-фотографов Эстонии (EPFL) обратился в связи с актом вандализма в полицию, потребовав компенсации убытков на несколько сот евро. Размещение фотовыставки EPFL объяснил тем, что задача фотокорреспондентов — освещение событий, происходящих в Эстонии и за рубежом.

«Мы несем ответственность за документирование истории. Тот факт, что фотографии вызывают эмоции — позитивные или отрицательные — доказывает, что речь идет о хороших и важных снимках», — отметили в союзе.

По информации Postimees, за актом вандализма стоит бывший депутат парламента Эстонии, который в настоящее время занимает высокую должность в одном из вузов страны. Его имя издание не приводит. Сам он опроверг причастность к случившемуся.

Памятник воинам Красной армии в Таллине носит общеупотребительное название «Бронзовый солдат». Перенос монумента из центра эстонской столицы на кладбище в 2007 году вызвал возмущение многих граждан республики и общественных организаций как в Эстонии, так и за рубежом.