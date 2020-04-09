Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Соответствующее обращение содержится в его письме чешскому коллеге, сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство Чехии.

Представитель Минобороны Чехии, в свою очередь, заявил, что ведомство не может передать памятник Москве, так как он принадлежит муниципалитету района Прага-6.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова назвала снос памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге преступлением, пообещав ответ Москвы. По ее словам, демонтаж памятника может стать раздражителем в отношениях России и Чехии на долгое время. Захарова также заявила, что ее удивляет беспомощность руководства страны, которое не смогло «одернуть зарвавшихся чиновников».

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3 апреля в Праге снесли памятник Коневу. Глава муниципального района Прага-6 Ондржей Коларж обосновал снос памятника в Facebook таким образом: «У него [Конева] не было маски на лице. Правила должны соблюдать все. На улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос». При этом решение было принято в 2019 году, демонтаж произошел именно сейчас после улаживания всех формальностей.

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