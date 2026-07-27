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13:00, 27 июля 2026 (обновлено: 13:05, 27 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на передачу Британией Украине прав на систему РЭБ Stone Cloak

Депутат Чепа: Британия делает все, чтобы заставить Украину продолжить воевать
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Новость о том, что Великобритания передает Украине интеллектуальные права на систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Stone Cloak, не неожиданная, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

«Мы много чего не знаем — что они передают, и многое проходит с нарушением международных правил, не как это положено. Они делают все, понимая, что все эти страны воюют с нами, и, к сожалению, это не неожиданная новость. Мы понимаем, что они все делают для того, чтобы заставить Украину продолжить воевать, и будут делать все возможное пока не увидят действительно угрозу для себя», — высказался депутат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров призвал англичан задуматься о безопасности своего государства.

До этого канцелярия премьер-министра Великобритании Эндрю Бернема сообщила, что страна передаст Украине права на систему РЭБ Stone Cloak. Вместе с тем политик заявил, что Москве не следует сомневаться в решимости Лондона в вопросе поддержки Киева.

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