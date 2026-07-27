Российский автопроизводитель решил больше работать

Гендиректор КамАЗа Когогин отменил переход на четырехдневку из-за роста числа заказов

Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей КамАЗ не станет переходить на четырехдневную рабочую неделю с августа по октябрь 2026 года, что было запланировано еще в марте. Об этом со ссылкой на решение генерального директора предприятия Сергея Когогина говорится в пресс-релизе компании.

Причиной такого решения назван рост заказов на ближайшие месяцы, позволивший увеличить производственный план и достаточный для того, чтобы работать пять дней в неделю.

Среднесуточный темп производства составит 160 машинокомплектов. В КамАЗе объяснили повышенный спрос стабилизацией российского рынка грузовых автомобилей, расширением модельного ряда автомобилей К5 и мерами, принимаемым по развитию продаж.

Чистый убыток КамАЗа по итогам 2025 года составил 37 миллиардов рублей, что в десять раз больше, чем годом ранее. В связи с этим Когогин предупреждал, что в 2026-м производитель не ожидает прибыли. Хорошим результатом в марте этого года он называл хотя бы «выход в ноль».

В прошлом году КамАЗ уходил на четырехдневку с 1 августа. К полноценной рабочей неделе компания вернулась в начале ноября.