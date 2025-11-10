«КамАЗ» вернулся к пятидневке

«КамАЗ» с 10 ноября вернулся к пятидневной рабочей неделе

Производственные подразделения ПАО «КамАЗ» с 10 ноября вернулись к графику пятидневной рабочей недели. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение о том, продолжится ли пятидневка на предприятии в декабре, будет принято в конце текущего месяца, говорится в публикации. Отмечается, что по предварительному прогнозу компания планирует сохранить график полной рабочей недели.

«КамАЗ» перешел на четырехдневку с 1 августа. Введение неполной загрузки тогда объяснили проблемами с продажами и в целом кризисом на рынке грузовиков, связанным в том числе с «недальновидной политикой импортеров иностранной техники, которые, несмотря на все прогнозы по снижению рынка, ввезли в прошлом году избыточное ее количество».

Убытки «КамАЗа» по итогам девяти месяцев 2025 года составили 29,1 миллиарда рублей. В конце лета предприятие готовилось перейти на трехдневную рабочую неделю, но потом приказ о ее введении отменили.

