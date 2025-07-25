«КамАЗ» перейдет на сокращенную рабочую неделю из-за проблем с продажами

Производитель грузовиков «КамАЗ» перейдет на сокращенную неделю с 1 августа

Крупнейший российский производитель грузовиков «КамАЗ» перейдет на сокращенную рабочую неделю из-за проблем с продажами. Об этом со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя сообщает ТАСС.

Концерн переведет подразделения, у которых нет полной загрузки, на четырехдневную рабочую неделю с 1 августа. Причиной стал кризис на рынке грузовых автомобилей, отмечают представители компании

«Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа» — сообщает «КамАЗ».

Ранее о переходе в режиме четырехдневной рабочей недели объявил Горьковский автозавод. По данным производителя, падение продаж в сегменте среднетоннажных грузовиков составило 40 процентов, для легких коммерческих автомобилей — 30 процентов и 60 процентов для автобусов.

«Введение сокращенной рабочей недели в этих условиях позволяет заводу сохранить рабочие места, адаптировав производственную программу под рыночную ситуацию», — подчеркнул автопроизводитель.

Первым о возможном сокращении рабочей недели заявил «АвтоВАЗ». В начале осени компания рассмотрит возможность изменения графика работы своих производственных площадок и перехода на неполную рабочую неделю из-за высокой ключевой ставки и ужесточения требований к заемщикам по автокредитам, а также больших объемов поставок автомобилей зарубежного производства.