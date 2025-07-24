Российский автозавод объявил о переходе на четырехдневку

Горьковский автозавод в августе перейдет на четырехдневную рабочую неделю

Горьковский автозавод в августе будет работать в режиме четырехдневной рабочей недели в связи с падением рынка коммерческого транспорта. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает «Интерфакс».

Указанное падение, как следует из комментария представителей завода, в первом полугодии составило в сегменте среднетоннажных грузовиков 40 процентов, для легких коммерческих автомобилей — 30 процентов и 60 процентов для автобусов.

«Введение сокращенной рабочей недели в этих условиях позволяет заводу сохранить рабочие места, адаптировав производственную программу под рыночную ситуацию», — подчеркнул автопроизводитель, уточнив, что все социальные льготы для сотрудников сохранятся в полном объеме, а начиная с сентября режим работы производств будет определяться ежемесячно с возможностью при улучшении рыночной ситуации вернуться к полной рабочей неделе.

В прошлом году с 5 августа предприятие останавливалось на 14 дней, а его работники уходили на это время в оплачиваемый корпоративный отпуск. В 2025-м аналогичный отпуск начался 21 июля и завершится 3 августа.

Несколько дней назад стало известно, что с конца сентября на четырехдневку из-за ситуации на рынке может перейти «АвтоВАЗ». Эксперты считают, что к повышению цен на фоне ожидающих продажи на рынке 400 тысяч автомобилей такие изменения не приведут.

