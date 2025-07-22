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11:17, 22 июля 2025Экономика

Влияние анонсированной «АвтоВАЗом» четырехдневки на стоимость машин оценили

Автоэксперт Кадаков: Машины Lada не подорожают из-за четырехдневки на «АвтоВАЗе»
Дмитрий Воронин

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Переход предприятий «АвтоВАЗа» на четырехдневку, возможность которого, как стало известно, компания рассмотрит в начале осени, не станет причиной повышения цен на автомобили Lada. Об этом автоэксперт Максим Кадаков рассказал РИА Новости.

Согласно оценке специалиста, на стоимость машин в ближайшие месяцы «будут влиять другие вещи» и индексация возможна прежде всего по уровням инфляции. Он согласился, что в теории сокращение рабочей недели и выпуска авто, как правило, ведет к подорожанию продукции, но на практике ситуацию следует оценивать с учетом текущих объемов затоваривания и ожидающих продажи на рынке 400 тысяч автомобилей, которых при текущих темпах продаж «хватит почти до конца года, ну или около того».

Ранее во вторник стало известно о том, что «АвтоВАЗ» анонсировал изменение графика работы своих производственных площадок, отметив, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после проведения анализа тенденций на рынке и различных экономических факторов. Говоря о причинах рассмотрения перехода на сокращенную рабочую неделю, автоконцерн указал на высокую ключевую ставку, ужесточение со стороны Центробанка требований к заемщикам по автокредитам и агрессивную ценовую политику зарубежных автопроизводителей.

По итогам первых пяти месяцев 2025 года продажи Lada в России сократились на 26,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 131,2 тысячи единиц. На фоне этого глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов подтвердил корректировку производственного плана, отражающую падение продаж.

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