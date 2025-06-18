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15:07, 18 июня 2025Экономика

«АвтоВАЗ» подтвердил снижение производственного плана на 2025 год

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: Концерн ожидает падения продаж Lada на 20-25 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Руководство российского концерна «АвтоВАЗ» ожидает резкого падения продаж автомобилей Lada в России в 2025 году. Об этом заявил глава компании Максим Соколов, его слова приводит ТАСС.

В этом году суммарные объемы продаж новых машин Lada на внутреннем рынке могут просесть на 20-25 процентов в сравнении с показателем за 2024 год. На этом фоне концерну придется скорректировать производственный план на 2025-й, пояснил Соколов. Новый показатель будет учитывать ожидаемое в этом году резкое падение реализации автомобилей. «Сокращение производственного плана — совершенно очевидно и логично», — резюмировал глава концерна.

Изначально о планах «АвтоВАЗа» снизить запланированные на 2025 год объемы выпуска на фоне резкого падения спроса сообщило издание «Самарское обозрение» со ссылкой на отраслевые источники. Речь шла о возможном снижении планки на 20 процентов, примерно до 400 тысяч единиц.

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Позже эту информацию подтвердил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он отметил, что корректировка плана произойдет по «объективным» причинам. Качество выпускаемых на заводах в Тольятти и Ижевске машин здесь ни при чем, подчеркнул Мантуров. С заметным падением спроса, добавил он, столкнулись не только российские, но и иностранные производители.

По итогам первых пяти месяцев 2025 года продажи Lada в России сократились на 26,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 131,2 тысячи единиц. Представитель «АвтоВАЗа» спрогнозировал сохранение негативной динамики в июне. По итогам первого летнего месяца, ожидает он, реализация этих машин в стране просядет на 30-35 процентов. На фоне проблем с продажами руководство концерна утвердило скидки на весь модельный ряд Lada. Однако, если и эта мера не поможет компенсировать растущие издержки, у «АвтоВАЗа» не останется иного выхода, кроме как поднимать отпускные цены на свои машины, заключил Соколов.

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