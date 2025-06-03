Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:21, 3 июня 2025Экономика

«АвтоВАЗ» задумался об индексации цен на автомобили

Глава «АвтоВАЗа» Соколов допустил индексацию цен на автомобили
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о наличии оснований для индексации цен на автомобили компании. Его слова приводит РИА Новости.

Себестоимость машин растет на фоне инфляции, а это, в свою очередь, создает основания для повышения их конечной стоимости, пояснил Соколов. Принимая решение об индексации цен, представители «АвтоВАЗа» будут учитывать рыночную ситуацию, уточнил глава российского автогиганта.

Общаясь с журналистами в рамках конференции ЦИПР-2025, спикер затронул тему жесткого демпинга со стороны автопроизводителей из Китая. На эту тему сейчас ведется антидемпинговое разбирательство и в самой КНР, подчеркнул он.
Для покупателей сложившаяся ситуация, конечно, является плюсом, отметил Соколов. Однако развитию промышленности она скорее вредит, так как препятствует накоплению ресурсов для последующего развития.

Ранее стало известно, что по итогам первых пяти месяцев продажи Lada в России рухнули на 26,3 процента к аналогичному периоду прошлого года. Всего с января по май 2025-го в стране было реализовано 131,2 тысячи автомобилей. Эксперт связал происходящее с высокой ключевой ставкой, а также с демпингом со стороны китайских автопроизводителей.

Что думаешь? Оцени!
    Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму заявили о «вражеской активности» у берега полуострова

    Новый президент Польши ответил Зеленскому на поздравления напоминанием о проблемах

    Пытавшаяся поджечь самолет зажигалкой россиянка заплатит авиакомпании сотни тысяч рублей

    Россиянам назвали порядок действий при укусе клеща

    В США раскрыли опасную уязвимость Трампа перед иностранными разведками

    Глава МАГАТЭ прибыл в Киев

    В отравившем российских детей дихлофосе выявили побочный эффект

    Сестра Жанны Фриске раскрыла свой вес и заявила о голодовке

    В еще одном российском городе захотели поставить памятник Сталину

    Минэк заявил о заметном замедлении темпов роста цен в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости