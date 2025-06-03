«АвтоВАЗ» задумался об индексации цен на автомобили

Глава «АвтоВАЗа» Соколов допустил индексацию цен на автомобили

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о наличии оснований для индексации цен на автомобили компании. Его слова приводит РИА Новости.

Себестоимость машин растет на фоне инфляции, а это, в свою очередь, создает основания для повышения их конечной стоимости, пояснил Соколов. Принимая решение об индексации цен, представители «АвтоВАЗа» будут учитывать рыночную ситуацию, уточнил глава российского автогиганта.

Общаясь с журналистами в рамках конференции ЦИПР-2025, спикер затронул тему жесткого демпинга со стороны автопроизводителей из Китая. На эту тему сейчас ведется антидемпинговое разбирательство и в самой КНР, подчеркнул он.

Для покупателей сложившаяся ситуация, конечно, является плюсом, отметил Соколов. Однако развитию промышленности она скорее вредит, так как препятствует накоплению ресурсов для последующего развития.

Ранее стало известно, что по итогам первых пяти месяцев продажи Lada в России рухнули на 26,3 процента к аналогичному периоду прошлого года. Всего с января по май 2025-го в стране было реализовано 131,2 тысячи автомобилей. Эксперт связал происходящее с высокой ключевой ставкой, а также с демпингом со стороны китайских автопроизводителей.

