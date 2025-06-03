Упали продажи российской марки автомобилей

«АвтоВАЗ»: Продажи Lada в России упали на 26,3 процента

По итогам первых пяти месяцев 2025 года в России продали 131,2 тысячи штук автомобилей Lada. Об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Его процитировало РИА Новости.

Достигнутый результат оказался на 26,3 процента ниже того, что имел место в аналогичный период прошлого года. Причину такой динамики Соколов видит в высокой ключевой ставке, а также демпинге со стороны китайских автомобилей. Кроме того, сказывается ужесточение условий кредитования.

Ранее стало известно, что по итогам первого месяца весны в РФ реализовали почти 28,5 тысячи новых автомобилей Lada. Это на 32,6 процента меньше, чем в марте 2024 года. Общие продажи легковушек в годовом выражении снизились на 25,5 процента, до 102,1 тысячи. Но по сравнению с мартом они увеличились на 27,9 процента.

Известно также, что в марте продажи подержанных легковых автомобилей в России снизились на 11 процентов в годовом выражении, до 448,3 тысячи единиц.