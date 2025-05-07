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08:16, 7 мая 2025Экономика

Продажи Lada в России рухнули

Продажи автомобилей Lada в России в апреле рухнули на треть
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

По итогам марта в России было продано почти 28,5 тысячи новых автомобилей Lada, что почти на треть (32,6 процента) меньше, чем в тот же период годом ранее. Об этом со ссылкой на отчет аналитического агентства «Автостат» пишет РИА Новости.

Общие продажи легковых автомобилей в годовом выражении упали на 25,5 процента, до 102,1 тысячи. В то же время по сравнению с мартом они выросли на 27,9 процента.

Несмотря на больший, чем в среднем по рынку спад, модели «АвтоВАЗа» удерживают лидерство. В тройке также китайские Haval и Chery, у которых продажи составили 12,9 и 10,9 тысячи единиц. Следом за ними идут их «соотечественники» — Geely (6,6 тысячи) и Changan (4,6 тысячи). Падение продаж по сравнению с 2024 годом фиксируется у каждой модели.

Если смотреть по конкретным моделям, то первыми идут Granta и Vesta, результат которых составил 13 тысяч и 7,1 тысячи единиц соответственно. Niva Travel и Niva Legend заняли пятое и шестое места 3,1 тысячи и 2,9 тысячи, а Largus — десятое (2,26 тысячи), причем только у этой модели из первой десятки наблюдалась положительная динамика.

В марте «АвтоВАЗу» удалось продать 28,7 тысячи автомобилей. В середине месяца президент предприятия Максим Соколов надеялся, что продажи в апреле дорастут хотя бы до 30 тысяч. По его мнению, государство должно значительно увеличить поддержку спроса, а также сделать что-то с демпингом со стороны китайских марок, чтобы поддержать отечественного производителя.

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