«АвтоВАЗ» приготовился к новому провалу в продажах

Глава «АвтоВАЗа» Соколов предупредил о падении продаж Lada в апреле на треть

Продажи автомобилей Lada по итогам апреля в лучшем случае могут достигнуть 30 тысяч единиц, что на треть ниже, чем годом ранее. О новом провале в продажах предупредил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает РИА Новости.

В марте компании удалось реализовать 28,7 тысячи автомобилей, хотя в 2024 году этот показатель составлял около 42 тысяч. Производитель видит, как снижается спрос на автомобили в стране.

По рынку в целом падение составляет почти 50 процентов, а если очистить итоговые результаты от продаж «АвтоВАЗа», то впору уже говорить о 60 процентах в годовом выражении.

Соколов подчеркнул, что дело даже не в процентах, а в трудностях, с которыми на фоне настолько слабых результатов сталкивается отечественный автопром. По его мнению, государство должно значительно увеличить поддержку спроса.

В частности, речь идет о возобновлении работы программы льготного автокредитования для семей с детьми. Соколов считает, перезапустить такой формат получится уже до конца апреля. Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов подтвердил, что инициативу рассматривают.

В прошлом году «АвтоВАЗ» был одним из основных сторонников резкого повышения утилизационного сбора на автомобили (российским производителям его компенсирует государство) для борьбы с китайским автопромом. Соколов указывал, что без этого выиграть конкуренцию у импорта из КНР отечественные предприятия не смогут, и в конечном итоге правительство согласилось с его аргументацией.

По итогам первого квартала 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России упали на 25 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2024-го. Помимо существенного подорожания автомобилей из-за кратного роста утильсбора, на ситуации сказывается рекордно высокая ключевая ставка, из-за которой выросла стоимость автокредита.