Туристы более чем на сутки застряли в аэропорту Сочи из-за плана «Ковер»

Задержки рейсов в аэропорту Сочи из-за плана «Ковер» превысили сутки

Туристы застряли в аэропорту Сочи — задержки рейсов из-за введенного утром 24 июня плана «Ковер» превысили сутки. Об этом сообщает TourDom.

Самолет, который должен был вылететь в Самару 23 июня в 10:45, отправится в точку назначения в это же время 24 июня. Рейс N4-509 в Тюмень задерживается на 22 часа, а FV-6129 в Пермь — на 19 часов. Всего из воздушной гавани не смогли улететь шесть лайнеров.

В источнике также говорится, что из расписания выбились более трех десятков рейсов. Некоторые вечерние перенесли на 25 июня.

Такая же ситуация наблюдается и с прибывающими в российский курортный город самолетами. Например, рейс FV-6206 из Самары задерживается на 26 часов, а N4-510 из Тюмени — на 22 часа. Кроме того, более чем 12 часов сдвинуты рейсы из Казани, Ульяновска и Нижнего Новгорода.

Ранее стало известно, что больше сотни рейсов на вылет и прилет выбились из расписания в аэропорту Сочи. Причиной задержек стали ночные ограничения.