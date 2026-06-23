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11:22, 23 июня 2026Путешествия

Больше сотни рейсов выбились из расписания в аэропорту Сочи

120 рейсов задерживаются в Сочи 23 июня на вылет и прилет
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Больше сотни рейсов на вылет и прилет выбились из расписания в аэропорту Сочи после ночных ограничений. Об этом 23 июня сообщает TourDom.

Уточняется, что всего задерживаются 120 рейсов, из них около 60 — на вылет. Отставание от расписания в некоторых случаях достигает 27 часов — речь идет о самолете Nordwind, который должен был отправиться в Уфу 22 июня. Почти на сутки опаздывает рейс «России» в Челябинск, а «Победа» вылетит в Омск с задержкой в 20 часов.

В настоящее время в аэропорту Сочи вновь ввели ограничения на полеты, сообщает Росавиация. Предыдущий запрет был снят около 8 утра по московскому времени.

Ранее сообщалось, что аэропорты шести российских городов временно не работают. Они приостановили прием и выпуск самолетов 23 июня.

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