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11:57, 24 июня 2026Мир

Песков спрогнозировал возникновение альтернативы ядерному оружию

Песков спрогнозировал появление новых видов оружия, не уступающих ядерному
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Развитие технологий может привести к появлению новых разрушительных видов вооружений, не уступающих ядерному оружию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» во время сессии «Сценарии мирового порядка к середине XXI века», где он выступает в качестве модератора, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Технологии, опять же, развиваются так, что сейчас уже очевидно, что появятся новые виды вооружений, не являющиеся ядерными, но которые в перспективе по разрушительной силе могут сравняться с потенциалами ядерного оружия», — спрогнозировал он.

Песков отметил, что в настоящее время мир от глобальной войны оберегает лишь ядерное оружие, однако оно не способно предотвратить возникновение региональных конфликтов в разных точках планеты.

23 июня президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что российская ядерная триада последовательно модернизируется.

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