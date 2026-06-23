Путин сделал заявление о российской ядерной триаде

Путин: Российская ядерная триада модернизируется

Российская ядерная триада последовательно модернизируется. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, передает РИА Новости.

«В соответствии с государственной программой вооружений последовательно модернизируется ядерная триада», — обозначил глава государства.

По его словам, в России также модернизируются сухопутные войска, растет боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота.

Путин также заявил, что с началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений.

Ранее Путин в ходе совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил назвал применение ядерного оружия исключительной мерой обеспечения безопасности. Он также говорил о том, что учитывая уровень напряженности в мире, ядерная триада должна оставаться надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии.