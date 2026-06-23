Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:56, 23 июня 2026Россия

Путин сделал заявление о российской ядерной триаде

Путин: Российская ядерная триада модернизируется
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Российская ядерная триада последовательно модернизируется. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, передает РИА Новости.

«В соответствии с государственной программой вооружений последовательно модернизируется ядерная триада», — обозначил глава государства.

По его словам, в России также модернизируются сухопутные войска, растет боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота.

Путин также заявил, что с началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений.

Ранее Путин в ходе совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил назвал применение ядерного оружия исключительной мерой обеспечения безопасности. Он также говорил о том, что учитывая уровень напряженности в мире, ядерная триада должна оставаться надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией

    Стало известно о планах народного артиста Ножкина посетить Курск незадолго до смерти

    В МИД России сделали заявление о переговорах с ЕС

    Бывший волейболист сборной России пригрозил жене расправой

    Путин напомнил о миссии участников СВО

    Зеленский отказался ехать в Польшу из-за конфликта с Варшавой

    Путин сделал заявление о российской ядерной триаде

    Пассажир московского метро достал пистолет после неосторожного движения женщины

    Путин назвал главную составляющую успеха СВО

    В России указали на смену риторики Германии в отношении конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok