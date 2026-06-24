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11:39, 24 июня 2026Путешествия

Российские туристы 127 раз с начала года завезли в страну лихорадку денге

Роспотребнадзор: Россияне 127 раз с начала года завезли в страну лихорадку денге
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Silvia Izquierdo / AP

Российские туристы 127 раз с начала года завезли на родину из других стран лихорадку денге. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

При этом в ведомстве заверили, что риска распространения в России опасного вируса нет. Известно, что за первые шесть месяцев 2026 года в мире зафиксировано около 1,4 миллиона случаев заболевания денге в 68 странах. Активнее всего вирус распространяется в Бразилии, Боливии, Колумбии, Мексике, Перу и Эквадоре, Индонезии, Вьетнаме, Шри-Ланке, Малайзии, Индии, Камбодже, Таиланде, Мальдивах.

Планирующим поездки в эти государства россиянам посоветовали использовать репелленты для защиты от укусов насекомых, носить одежду с длинными рукавами и брюки из светлых тканей. Кроме того, следует устанавливать москитные сетки на окна и двери в гостиницах и апартаментах и избегать болотистых районов.

Ранее россиянка поехала в Южную Африку и стала первой заразившейся лихорадкой денге. Туристка успела побывать в национальном парке Крюгера и на водопаде Виктория, где была искусана комарами.

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