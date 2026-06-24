Аналитик связал решения Банка России по ставке и обвал рынка акций

Аналитик Джиоев: Решение Банка России по ставке стало триггером для падения всего рынка

Решение Банка России по ставке стало триггером для падения всего рынка. Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) всего на 0,25 пункта и последовавшее снижение индекса Мосбиржи связал руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа Капитал», комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

В среду, 24 июня, один из основных российских фондовых индикаторов, индекс Московской Биржи, вновь ушел ниже 2300 пунктов. Факторами давления выступили дешевеющая нефть, геополитическая напряженность в связи с конфликтом России и Украины, а также опасения паузы в смягчении ДКП Банка России.

По словам Джиоева, рыночный консенсус (почти 80 процентов аналитиков) закладывал снижение ключевой ставки на 50 базовых пунктов, а кто-то предполагал, что Центробанк (ЦБ) РФ может решиться и на 100. Фактическое же решение вместе с довольно жестким пресс-релизом стало «холодным душем» для рынка, что заставило экспертов пересмотреть свои прогнозы по будущей траектории ставки.

«Сокращение шага снижения до минимальных 25 базовых пунктов при двузначной ключевой ставке — это сигнал предельной осторожности регулятора. При принятии решения ЦБ отодвинул динамику текущей инфляции на второй план и сконцентрировался на бюджетных рисках. Вкупе с ускорившимся в последние месяцы корпоративным кредитованием и все еще жестким рынком труда это заставит Банк России держать ключевую ставку на более высоком уровне более длительное время (при условии отсутствия резкого падения ВВП). Становится очевидно, что путь к однозначной (т.е. ниже 10 процентов) ключевой ставке становится дольше, чем того ожидал рынок», — добавил он.

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев, комментируя падение российского рынка акций, заметил, что «ну, упал и упал». По его словам, трудности испытывают те, кто зарабатывают на растущем рынке, но есть и те, кто зарабатывают на падении. «Те, кто сидит в долгосрочных инвестициях, дождутся, когда он восстановится», — заявил спикер.