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12:37, 18 апреля 2025Экономика

Продажи новых машин в России рухнули

«Автостат»: Продажи новых машин в России упали на 25 процентов в январе-марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По итогам первого квартала 2025 года суммарные объемы продаж новых автомобилей в России сократились на 25 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2024-го и составили примерно 247 тысяч единиц. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Подавляющая доля (54 процента) в структуре продаж по-прежнему остается за китайскими производителями. Однако в сравнении с 2024 годом показатель заметно снизился, отметили аналитики. Ранее доля китайских машин на российском рынке оценивалась примерно в 60 процентов.

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Самыми популярными видами автомобилей у россиян оказались кроссоверы и внедорожники. На их долю пришлось две трети всех сделок на первичном рынке. Машины премиум-класса оказались далеко не самыми востребованными. Их доля на рынке составила девять процентов. Еще пять процентов от суммарного объема продаж составила реализация электромобилей и гибридов, заключили эксперты.

Продажи новых автомобилей в России продолжают падать на фоне неоднократного повышения утильсбора и рекордно высокой ключевой ставки Центробанка. С учетом заметного подорожания машин одним из немногих реальных способов приобрести транспортное средство является оформление кредита. Однако и это могут позволить себе далеко не все. При высоких процентных ставках рассчитывать на одобрение займа могут разве что обеспеченные россияне со стабильным доходом и низкой долговой нагрузкой, отмечал глава управления сегмента «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников. На этом фоне эксперты прогнозируют снижение продаж новых машин в России в 2025 году на 10-25 процентов.

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